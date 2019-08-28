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Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde dün meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden biri uzman onbaşı 2 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde dün meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden biri uzman onbaşı 2 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.


Ereğli’de dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Erhan Yucael için askeri tören düzenlendi. Erhan Yucael’in Türk Bayrağı’na sarılı tabutu ve aynı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Işıklı’nın cenazeleri namazın kılınacağı Ulu Cami’ye getirildi. Yucael ve Işıklı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, Yucael ve Işıklı’nın aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Abitter Mezarlığı’nda defnedildi.


Uzman Onbaşı Erhan Yucael’in Ankara’da görev yaptığı ve bir süre önce nişanlandığı, resmi nikah işlemlerini tamamlamak için izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:56
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