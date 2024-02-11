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Gündem Silahlı saldırı sonrası Bakan Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması
Gündem

Silahlı saldırı sonrası Bakan Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-02-11 00:05:00 -
Silahlı saldırı sonrası Bakan Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

"Birliğimize, kardeşliğimize, demokratik ortamımıza kim yan bakıyorsa onlara da bizim düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Devletimiz, milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu seçimi düzgünce gerçekleştirecektir.

Şu anda da zaten emniyetimiz çalışmalarını sürdürüyor. En ufak bir gelişme olduğu anda bunu da sizlerle paylaşacağız."

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