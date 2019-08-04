Silahlı marketi hedef aldılar

Münübe Yılmaz

ABD’de son bir hafta içerisinde gerçekleşen üç silahlı saldırının ikisinin gerçekleştiği Wallmart marketler zincirinin sahibi dünyanın en büyük silah perakendecilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Bugün Ohio eyaletindeki silahlı saldırının öncesinde, dün Texas eyaletindeki El Paso şehrinde 20 kişinin ve geçtiğimiz hafta da Mississippi’nin Southheaven bölgesinde 2 kişinin ölümüne sebep olan saldırılar ABD’nin en büyük marketler zinciri olarak bilinen Wallmart’ta gerçekleşti. Wallmart’ın kurucusu Şam Walton’nun marketlerinde başlattığı silah satışı bugün hala devam ederken, market raflarında kıyafet ve elektronik ile beraber silahların da satışa sunulması da eleştirildi. Müşterilerden gelen şikayetler üzerine 2000 mağazasında silah satışını sonlandıran Wallmart, New Mexico eyaletinde de düzenlenen kurallara göre silah satışını durdurdu.1990’li yıllarda da 3000 mağazasında silah satışını durduran Wallmart, değişen hükümetlerle beraber satışlarına tekrar başlamıştı. Texas’ın El Paso şehrindeki 20 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırganın ise silahını Wallmart’tan alıp almadığı araştırılıyor