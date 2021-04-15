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Medya Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'dan açıklama
Medya

Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'dan açıklama

Ralli Kupası töreninde çıkan silahlı kavgada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Mustafa Üstündağ, yaptığı açıklamada "Anlamsız gündem oluşturduğum için üzgünüm. 40 kişi üzerimize geldi. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme attılar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:50:00 -
Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'dan açıklama

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı.

"Bunun için üzgünüm"

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı:

"Böyle anlamsız bir gündem oluşturduğum için çok üzgünüm. Beni Ralli Kupası'na davet ettiler ve 'kupa töreninde siz de olun' dediler. Ben, kız arkadaşım, arkadaşım ve arkadaşımın eşi ile kupa törenine gittik. Yarış bitti, epey bir zaman geçti, arkadaşım gelmedi."

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