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Yerel Silahlı kavgada 14 yaşındaki Dilan vuruldu
Yerel

Silahlı kavgada 14 yaşındaki Dilan vuruldu

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vurularak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 05:14:00 -
Silahlı kavgada 14 yaşındaki Dilan vuruldu

Olay saat 23.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in boynuna isabet etti.

Tekel'in durumu ağır

Bir anda kanlar içinde kalan Dilan Tekel, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mahalleli saldırganları kovaladı

Dilan Tekel'in vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Dilan Tekel'in yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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