Silahlı kavga: 2 gözaltı, 1 arama

Tarihi Çarşı bölgesinde, iddiaya göre, Ö.A.G, F.G. ve B.G. isimli şahısların bir eve doğru pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yoldan geçen Y.E. yaralandı. Daha sonra aralarında husumet olduğu öğrenilen S.C.E'yi kovalayan şüpheliler, Hüseyin Kapucu Parkı mevkisinde ateş etmesi sonucu şahsı sağ bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan saldırganlardan 2’si polis ekiplerince yakalanırken 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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