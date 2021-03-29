Silahlı "GÖKBEY Helikopteri" için harekete geçildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yerli ve milli geliştirilen "GÖKBEY Helikopteri"nin silahlı konfigürasyonunun geliştirildiğini açıkladı. Demir, silahlı "GÖKBEY Helikopteri" ile ilgili çalışmaların TUSAŞ'ın öz kaynakları ile devam ettiğini ifade etti.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülmekte olan Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatılmıştır. Program bütçesi ve takvimi 03 Ocak 2013 tarihli SSİK ile kararlaştırılmış ve 26 Eylül 2013 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında sözleşme imzalanmıştır.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, ilk uçuşunu Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirmiştir. Buna müteakiben, ikinci prototip helikopter de ilk uçuşunu Haziran 2019 tarihinde başarıyla gerçekleştirmiştir. GÖKBEY’in, test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2022 yılında seri üretime geçmesi planlanmaktadır.

TUSAŞ, yılda 24 adet GÖKBEY Helikopteri üretmeyi planlamaktadır.