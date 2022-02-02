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Dünya Silahlı çetelerce rehin alınan 94 kişi böyle kurtarıldı!
Dünya

Silahlı çetelerce rehin alınan 94 kişi böyle kurtarıldı!

Nijerya'nın Zamfara ve Katsina eyaletlerinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 94 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi. Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 10:24:00 -
Silahlı çetelerce rehin alınan 94 kişi böyle kurtarıldı!

Nijerya'nın Zamfara ve Katsina eyaletlerinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 94 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi. Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 32 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Shehu, kurtarılan kişilerin Zamfara, Niger ve Katsina eyaletlerinde kaçırıldığını kaydederek, "Mağdurlar uygun şekilde tedavi edildi ve ailelerine teslim edilecek." dedi.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah ise ülkenin güney bölgesinde kaçırılan ve Katsina'ya getirilen 62 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

İsah, kurtarılan kişilerin aralarında 32 kadının bulunduğunu ve 19-50 yaşlarında olduğunu ifade etti.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Son olarak 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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