  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ümit Özdağ'dan Akbelen provokasyonu! Irkçılık hızını kesmedi ağaç çığırtkanlığı yaptı

Ve Buffon bıraktı

Çalar saat olmadan önce insanlar nasıl uyanırdı? Bu yöntemlere çok şaşıracaksınız

Konya depremiyle ilgili şok durum! Depremi̇n olduğu fay, hari̇tada yok!

Kaynayan kazan devriliyor! CHP'de MYK toplantısında 3 ilçe başkanının bileti kesildi

Rus donanması bomba haberi verdi: Baltık Denizi'nde! Batı'ya gözdağı! Ruslar resmen harekete geçti

Dolar tahminleri ses getiren Necmettin Batırel'in gram altın tahmini olay: O tarihte 1000 lira kazandıracak..

Türk drone üreticisi yeni hamlesini duyurdu: Bizi seçtiler! Müjdesi her an Türkiye'ye verilebilir

Denizin dibinden çıkanlar görenleri şok etti!

Yine CHP, yine dönüşüme takoz! “Rantını yiyemiyorsak hakkınızı vermeyiz!”
Yerel Silahlı çatışmada bir polis yaralandı
Yerel

Silahlı çatışmada bir polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 01:49:00 -
Silahlı çatışmada bir polis yaralandı

Kocali’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin takibe aldığı otomobilden inen kişi veya kişiler ekiplere ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis yaralandı.

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri BMW marka otomobili takibi aldı. Durdurulan otomobilden inen kişi veya kişiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kurşun isabet eden 1 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis Darıca Farabi Hastanesine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23