  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da tüm zamanların su tüketim rekoru kırıldı
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu resmen transfer oldu
Merkez Bankası'ndan önemli toplantı!
Çiftçilere 650 milyon lira destek
Yerel Silahlı çatışmada, balkonda uyuyan yaşlı kadın vuruldu
Yerel

Silahlı çatışmada, balkonda uyuyan yaşlı kadın vuruldu

Karaman’da sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada tüfekten açılan ateş sonucu balkonda uyuyan yaşlı bir kadın vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 11:11:00 -
Silahlı çatışmada, balkonda uyuyan yaşlı kadın vuruldu

Olay, Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak’ta yaşandı. Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre, araçları ile sokak ortasında karşılaşan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada, tüfekten çıkan saçmalar müstakil evin ikinci katındaki balkonun duvarına isabet etti. Saçmalardan biriside balkonda uyumakta olan 66 yaşındaki Raziye Ö.’nün koluna geldi.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan yaşlı kadın, daha sonra sağlık ekibi ve komşularının yardımıyla ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yapılan incelemede yaşlı kadının balkonda uyuyor olması sayesinde saçmaların kafasına gelmesinden kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik tedbiri alınan sokakta olay yeri inceleme ekibi boş kovan topladı. Polis, silahlı çatışmaya karışarak olay yerinden kaçan araçları tespit ederken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay