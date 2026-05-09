Silahlı çatışma böyle görüntülendi! Telefonda başlayıp sokağa taştı!

Olay, gece saat 02.20 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle taraflar arasında telefonda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Tarafların yüz yüze gelmesiyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinden kaçan 64 ES plakalı araca "Dur" ikazında bulundu. ihtarına uymayan araç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında Beşevler Mahallesi’nde park halindeki bir araca çarptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan A.K. ile F.A., yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede Y.Y.’nin pompalı tüfekle sağ bacağından vurulduğu belirlendi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Müşteki E.Y. İse , S.A.’nın telefonla kendisini aşağı çağırdığını, taraflar arasında çıkan küfürleşme ve kavganın ardından yanında bulunan kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayın ardından kaçan S.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.