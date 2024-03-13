Silahlı bir kişi, 2 kişiyi yaraladı otobüsteki yolcuları rehin aldı
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde silahlı bir kişi, terminalde bir otobüsteki yolcuları rehin alırken 2 kişiyi de yaraladı.
Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde silahlı bir kişi, terminalde bir otobüsteki yolcuları rehin aldı. Saldırganın iki kişiyi yaraladığı bildirilirken yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi. Terminalin çevresini güvenlik çemberine alan polis ekiplerinin saldırganla rehineleri serbest bırakması için müzakerelere başlandığı açıklandı.
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16 yolcunun rehin alması nedeniyle merkez otobüs terminalinde yoğunluk oluştu.