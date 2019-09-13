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Silahları fidanın köküne saklayan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına 4 kaçak silah saklayan zanlı tutuklandı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:58
Silahları fidanın köküne saklayan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silahla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.E.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün teknik takip sonucu durdurdukları B.E.M'nin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:58
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  2. Tekirdağ
  3. Çorlu
  4. kaçak silah

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