Silahları fidanın köküne saklayan kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fidanın kök kısmına 4 kaçak silah saklayan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silahla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen B.E.M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün teknik takip sonucu durdurdukları B.E.M'nin elindeki fidanın kök kısmına gizlenmiş 4 kaçak silah ele geçirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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