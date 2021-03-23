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Dünya Silahlanma yarışı büyüyor! O ülkede milyar dolarlık anlaşma
Dünya

Silahlanma yarışı büyüyor! O ülkede milyar dolarlık anlaşma

Güney Kore, ülkenin askeri kabiliyetini stratejik alanlarda geliştirmeyi hedefleyen yeni uzun vadeli planını devreye soktu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:22:00 - 2021-03-23 20:23:33
Silahlanma yarışı büyüyor! O ülkede milyar dolarlık anlaşma

Güney Kore'nin, ülkenin askeri kabiliyetini stratejik alanlarda geliştirmeyi amaçlayan yeni uzun vadeli planını devreye soktuğu bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı 22 Mart tarihinde açıklanan yeni 2021-35 askeri planı ülkenin "geleceğin yüksek teknolojili" askeri teçhizat ve sistemlerini geliştirme çabalarına yön vereceğini söyledi.

Plan, sekiz temel savunma kapasitesi alanında 140 temel teknolojide yetenek geliştirme gereksinimini kapsıyor.

Kaynak: star.com.tr

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