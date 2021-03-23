Silahlanma yarışı büyüyor! O ülkede milyar dolarlık anlaşma
Güney Kore, ülkenin askeri kabiliyetini stratejik alanlarda geliştirmeyi hedefleyen yeni uzun vadeli planını devreye soktu.
Güney Kore'nin, ülkenin askeri kabiliyetini stratejik alanlarda geliştirmeyi amaçlayan yeni uzun vadeli planını devreye soktuğu bildirildi.
Güney Kore Savunma Bakanlığı 22 Mart tarihinde açıklanan yeni 2021-35 askeri planı ülkenin "geleceğin yüksek teknolojili" askeri teçhizat ve sistemlerini geliştirme çabalarına yön vereceğini söyledi.
Plan, sekiz temel savunma kapasitesi alanında 140 temel teknolojide yetenek geliştirme gereksinimini kapsıyor.
Kaynak: star.com.tr