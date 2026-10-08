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Gündem Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti
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Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti

Yapılan açıklamaya göre, silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın vefat ettiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayrancı'nın bu akşam saatlerinde vefat ettiği belirtildi.

 

"Adli ve idari tahkikat devam etmekte"

Açıklamada, "Merhum Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'ya Allah'tan rahmet başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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