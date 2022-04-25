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Yerel Öldürüp toprağa gömdüler! Korkunç halde bulundu
Yerel

Öldürüp toprağa gömdüler! Korkunç halde bulundu

Samsun'da miras meselesi yüzünden akrabasını öldüren şahıs, daha sonra oğullarının da yardımıyla öldürdükleri kişiyi toprağa gömdüler...

Yeniakit Publisher
2022-04-25 08:37:00 - 2022-04-25 08:41:01
Öldürüp toprağa gömdüler! Korkunç halde bulundu

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Kavacık Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Bilhan Ö.'nün yakınları kayıp olduğuna dair jandarmaya başvurdu. Jandarma JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada Bilhan Ö.'yü aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı K.B.'nin (62) silahla öldürdüğünü ve oğulları tarafından da ormanlık alana gömüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili K.B., oğulları H.B. (35) ve A.B. (38) gözaltına alındı. Ceset gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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