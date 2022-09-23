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Yerel Silahını temizlerken kendini vurdu
Yerel

Silahını temizlerken kendini vurdu

Konya’da bir vatandaş, silahını temizlerken kendisini vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 15:40:00 -
Silahını temizlerken kendini vurdu

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinde ruhsatlı silahını temizleyen T.Ç. kendini kazayla kasığından vurdu.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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