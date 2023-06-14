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Yerel Silahını temizlerken 4 yaşındaki komşusunun çocuğunu vurdu
Yerel

Silahını temizlerken 4 yaşındaki komşusunun çocuğunu vurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:27:00 -
Silahını temizlerken 4 yaşındaki komşusunun çocuğunu vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişinin balkonda temizlediği av tüfeğinin kazara ateş almasıyla sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi’nde oturan M.T. (36) evinin balkonunda kendisine ait av tüfeğini temizlerken, tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, aynı sokakta oynayan 4 yaşındaki Z.E’nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Küçük Z.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı M.T. ise gözaltına alındı.

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