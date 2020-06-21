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Aktüel

Silahını çıkarıp tereddüt etmeden defalarca ateş etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü bir mekanda başlayıp mekanın dışına taşan ve 3 kişinin yaralandığı kavga esnasında şahsın silahını çıkararak defalarca ateş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:10:44 -
Silahını çıkarıp tereddüt etmeden defalarca ateş etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü bir mekanda başlayıp mekanın dışına taşan ve 3 kişinin yaralandığı kavga esnasında şahsın silahını çıkararak defalarca ateş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.


Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Pabuççular Mahallesi Pabuççular Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir mekanda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma daha sonrasında ise sokağa taşmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine arbede esnasında 2 kişi aldığı bıçak darbeleri ile 1 kişi ise silahla vurularak yaralanmıştı.


Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın tartıştığı kişiye 4 el ateş ettiği anlar yer alırken, bir kadının ise ‘vur onu, vur’ diye bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

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