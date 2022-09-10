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Aktüel Silahını çıkardı soygunu yaptı, ya sonra?
Aktüel

Silahını çıkardı soygunu yaptı, ya sonra?

Gaziosmanpaşa'da 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği silah doğrultarak alıp kaçak kadın, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 11:50:00 -
Silahını çıkardı soygunu yaptı, ya sonra?

Gaziosmanpaşa'da 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği silah doğrultarak alıp kaçak kadın, kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi'nde yaşanan olayda, 26 yaşındaki Aynur Özbaş, Ömürcan Özata'nın işlettiği kuyumcuya girerek altın kolye ve bileklik baktı.

DHA'ya göre Beğendiği modelleri denemek isteyen Özbaş, yaklaşık 600 bin lira değerindeki kolye ve bilekliği taktı.

600 bin liralık kolye ve bilekliği aldı
Özbaş, daha sonra çantasındaki tabancayı çıkardı ve Özata'ya doğrulttu. Altınları alacağını ancak para ödemeyeceğini söyleyen Özbaş, Özataya kendisini takip etmemesi için kapıdan çıkana kadar silah doğrulttu.

Olayın ardından Özata polisi arayarak şikayetçi oldu. Özata'nın ihbarı üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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