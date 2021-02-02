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Gündem Silah seslerinin duyulduğu depoda kan donduran olay
Gündem

Silah seslerinin duyulduğu depoda kan donduran olay

İstanbul'un Avcılar ilçesinde silah seslerinin duyulduğu bir depoda iki kişinin cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
2021-02-02 16:58:00 -
Silah seslerinin duyulduğu depoda kan donduran olay

Avcılar'daki kumaş deposunda iki kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Temel Sokak'taki bir depodan öğlen saatlerinde silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, depoda bulunan Canan A. ile Kenan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kenan E'ye ait deponun önüne gelen ve yakınları olduğu öğrenilen bazı kişiler sinir krizi geçirdi.

Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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