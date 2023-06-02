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Yerel Silah sesini duyan eve koştu, yaşlı adam ölü bulundu
Yerel

Silah sesini duyan eve koştu, yaşlı adam ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 07:33:00 -
Silah sesini duyan eve koştu, yaşlı adam ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

 Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinin balkonunda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Tepecik Mahallesi'ndeki bir evde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özgen'in (67) yaşadığı evden silah sesinin geldiğini duyarak eve giden komşuları Özgen'i evin balkonunda başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Özgen'in yakınları yasa boğulurken, polis ekiplerinin yaşlı adamın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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