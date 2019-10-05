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Silah sesi sandılar! Üçüncü kattan otomobilin üzerine düştü

Adana'da üçüncü kattaki evinin balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı. Düşme nedeniyle çıkan sesi silah sesi sanan vatandaşların bulduğu yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:48
Silah sesi sandılar! Üçüncü kattan otomobilin üzerine düştü

Adana’da bir apartmanın üçüncü katından park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi’nde beş katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Duygu Güç (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Düşme nedeniyle çıkan sesi silah patlaması sanarak etrafı kontrol eden vatandaşlar, otomobilin üzerindeki yaralı kadını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis delil topladı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumunun ağır olduğu belirlenen Güç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının düştüğü evde delil toplama çalışması yaptı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:48
  1. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Sağlık ekipleri
  3. Duygu Güç
  4. merkez Seyhan İlçesi İbo Osman Caddesi
  5. polis ekipleri
  6. olay yeri
  7. delil

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