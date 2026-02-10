Silah kaçakçısına operasyon

  • İSTANBUL
Eskişehir'de illegal yollardan temin ettiği ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri arayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüpheli şahsın ruhsatsız tabanca satmak maksadıyla müşteri aradığı bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin Tepebaşı İlçesi'nde ikamet ettiği tespit edildi.

İkamette yapılan aramada; 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında ise '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

