Silah kaçakçısına operasyon
Eskişehir'de illegal yollardan temin ettiği ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri arayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şüpheli şahsın ruhsatsız tabanca satmak maksadıyla müşteri aradığı bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin Tepebaşı İlçesi'nde ikamet ettiği tespit edildi.
İkamette yapılan aramada; 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Yakalanan şahıs hakkında ise '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.