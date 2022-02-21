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Yerel "Silah kaçakçısı" 4 kişi yakalandı
Yerel

"Silah kaçakçısı" 4 kişi yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 16:01:00 -
"Silah kaçakçısı" 4 kişi yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Melekli beldesi ve Yaycı köyünde silah ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi.

Bu silahları sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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