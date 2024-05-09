  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'nin kararı sonrası İsrail'den açıklama: Hayal kırıklığı!

Çin, AB'yi kendi içinden vurmaya hazırlanıyor! Çin Devlet Başkanı Xi’den Macaristan’a ilk resmi ziyaret!

'İlk insanlar maymundur' diyenler manevi müfredattan rahatsızlar!

Ali Babacan ismiyle dolandırıcılık!

İsrail yalakası ABD'li siyasetçi Filistin için tepki gösteren kadına saldırdı

Çin ve Fransa ortak tavır sergiledi! İsrail-Filistin çatışması, İran nükleer meselesi...

Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma! Bakan Bayraktar ayrıntıları açıkladı

Türk donanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri mayısta 3 büyük tatbikat icra edecek

Türkiye Kupası'nda finale çıkan son takım belli oldu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: Korkarım ki artık..
Yerel Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
Yerel

Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-05-09 09:02:00 -
Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Mardin’de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci hakkında karar verildi!
Okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci hakkında karar verildi!

Gündem

Okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrenci hakkında karar verildi!

Türk donanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri mayısta 3 büyük tatbikat icra edecek
Türk donanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri mayısta 3 büyük tatbikat icra edecek

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk donanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri mayısta 3 büyük tatbikat icra edecek

Başkentte silahlar konuştu! Sokak ortasında çatışma
Başkentte silahlar konuştu! Sokak ortasında çatışma

Yaşam

Başkentte silahlar konuştu! Sokak ortasında çatışma

İş yerinde bacağından silahla vuruldu
İş yerinde bacağından silahla vuruldu

Yaşam

İş yerinde bacağından silahla vuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23