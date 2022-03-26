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Yerel Silah kaçakçılarına darbe!
Yerel

Silah kaçakçılarına darbe!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 39 av tüfeğine el konuldu. Hakkında işlem başlatılan A.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 17:46:00 -
Silah kaçakçılarına darbe!

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde yasa dışı silah imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.T'ye ait araçta 37 yasa dışı üretim yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Aynı kişiye ait imalathanede yapılan aramada da iki yasa dışı yivsiz av tüfeğinin yanı sıra, 41 av tüfeği gövde parçası ele geçirildi.

Hakkında işlem başlatılan A.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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