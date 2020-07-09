Silah devi ABD, Rus mühimmatı tedarik edecek! Beslediği teröristlere mi verecek?

Silah üretimi ve ticaretinde dünya sıralamasında zirvede bulunan ve silah satmak adına savaşlar çıkarıp insanların kanını dökmekten çekinmeyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus mühimmatı tedarik edeceğini açıkladı.

Bu tedarik PKK için mi yapılıyor?

Türkiye'nin mücadele ettiği eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce tır dolusu silah ve askeri ekipman gönderen ABD yönetimi, Rusya'dan yeni bir tedariğe hazırlanıyor. Rusya'dan farklı kalibrelerde silah ve mühimmat kullanan ABD'nin bu tedariği, Rus silah tipine uygun kalibrede cephane kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye verebileceği akıllara geldi.

C4 Defence'te yer alan habere göre, gerek eğitim, gerekse farklı maksatlar için farklı zamanlarda Doğu Bloğu standardı mühimmatlar alan ABD, yeni bir tedarik planı içinde.

Ayrıntılı bilgi verilmedi

Devlet Tedarik kanalından yayımlanan resmî bildiriye göre ABD, Sovyet mühimmatı tedarik edecek. SAWS (Special Ammunition and Weapon Systems/Özel Mühimmat ve Silah Sistemleri) olarak adlandırılan tedarik süreci kapsamında alım yapılacak malzeme ve sistemler hakkında teferruatlı bir açıklama mevcut değil.

"Müttefik" unsurlara Doğu Bloğu silah ve mühimmat yardımı

ABD; envanterinde eğitim, test ve değerlendirme maksadıyla farklı türlerde çok sayıda Doğu Bloğu silah, mühimmat ve araç bulunmakta. Bu nedenle Washington, zaman zaman bahse konu sistemler için cephane ve sarf malzemesi tedarik ediyor. Bunun yanı sıra farklı bölgelerde faaliyet gösteren "müttefik" unsurlar ve NATO üyesi olmayan ancak ABD ile yakın ilişkiler içinde bulunan ülkeler de zaman zaman Washington'dan askeri teçhizat yardımı almakta.