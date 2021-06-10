Silah arayan Kılıçdaroğlu bombayı göremiyor! Tarih ikiyüzlülüklerini kaydediyor

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Önceki partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılması tartışmalarını gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun, "Şiddet, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer." demesinden saatler sonra HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor ve Beşiktaş İlçe Başkanı olan Remziye Bor'un, evlerinde üç gün PKK'lı teröristi sakladıkları ortaya çıktı.

B.E adlı terörist itirafçı oldu

2019 yılında terör örgütü PKK’ya katılarak önce Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e giden ve silahlı eğitim alan, daha sonra örgütün Suriye kolu PYD/YPG saflarında Afrin’de görevlendirilen B.E. adlı bir terörist, 2020 yılında kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu. B.E., Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında ifade vererek itirafçı oldu.

HDP'li Bor çiftinin evlerinde 3 gün kaldığını anlattı

İlk olarak 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığından bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Irak ve Suriye kırsalındaki kamplarına gönderilen ve bir süre sonra kaçarak Türkiye’ye geri dönen PKK’lı B.E., güvenlik güçlerine yaptığı itiraflarda HDP’li Bor’un ismini verdi. Kırsala gitmeden önce HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor ile eşi HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Remziye Bor’la temasına ilişkin bilgiler aktardı. Son durağı Diyarbakır’a gitmeden önce İstanbul’da HDP’li Bor çiftinin evlerinde 3 gün boyunca saklandığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu buna ne diyecek?

CHP Genel Başkanı'nın partisinin grup toplantısındaki, 'Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer' ifadelerinden saatler sonra, HDP'li yöneticilerin bir teröristi evlerinde sakladıklarının ortaya çıkması manidar karşılandı. Kılıçdaroğlu, yaşanan bu hadiseden sonra konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.