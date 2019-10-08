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Sıkıştıran araçtan kaçmak isteyen TIR bariyerde asılı kaldı

Bakırköy'de D-100 yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, çarptığı bariyerde asılı kaldı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluşurken TIR vinç yardımıyla kaldırıldı.

08 Ekim 2019 Salı 22:45
Sıkıştıran araçtan kaçmak isteyen TIR bariyerde asılı kaldı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AFC 050 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere vurarak asılı kaldı.

Kaza nedeniyle Bakırköy istikameti yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bariyerlerde asılı kalan TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 22:45
  1. kaza
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  3. bakırköy

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  • Mesih Hasan MezarcıMesih Hasan Mezarcı1 sa önce
    Vay enayi vay.

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