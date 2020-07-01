Sıkışan PKK yine baba ocağına sığındı

Hasan Eğrigöz Ankara

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “PKK, batının çocuğu olduğu için batıda çok rahat hareket edebiliyor. Neticede kendi halinde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış bir hareket değil, Amerika’nın İsrail’in ihtiyaçları doğrultusunda, siyonist ve emperyallerin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış, Türk-Kürt katletmekle görevlendirilmiş, Müslüman katletmekle görevlendirilmiş IŞİD gibi bir örgüt. Türkiye’de hamiliğini de CHP yapıyor” dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise, “Türkiye’nin kararlılığı hem içeride hem de dışarıda terörü bitirecek. Tabi Avrupa’da PKK’ya kucak açan, onların lobi ve dernek faaliyetlerine destek veren bazı ülkeler var. Güya insan hakları savunuculuğu yapıp, orada Necmettin öğretmenleri, Aybuke öğretmenleri, Yasin Börüleri şehit eden terör örgütünün yapmış olduğu insan hakları ihlallerine hiçbir ses etmezken, burada öyle bir savunuculuk pozisyonuna düşen ülkeler var” değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran ise şunları söyledi: “Türkiye’yi daha düne kadar emperyalist ülkeler esir almışlardı. Onların güdümündeki STK denilen, malum barolar ve tabip odaları gibi kuruluşlar ve bazı siyasi partilerle Türkiye’yi kontrol altına almışlardı. Özellikle son dönemde işte dış güçlerin en büyük iki taşeronu FETÖ ve PKK, büyük darbe alınca bunlar paniğe kapıldı. Oradaki Türklerin bu eyleme karşı demokratik bir şekilde tepki koyması ki oradaki polislerin PKK’lılara değil de demokratik tepkisini koyan insanlara karşı kaba kuvvete varan eylemlere girmesi asla samimi olmadıklarını da gösterir. Bunlar Türkiye ve İslam coğrafyasını terör örgütleri ile istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Şimdi Türkiye bu zincirleri kırıp, Libya’ya, Doğu Akdeniz’e baktı ve dünyadaki mazlumların umut ışığı olduğunu herkese gösterdi. Bunun etkisi de var” ifadelerini kullandı.