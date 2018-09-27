THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Sıkışan fermuarları açmak için ne yapmak gerekir?

Sıkışan fermuar nasıl açılır? Sıkışan fermuarları açmak için hangi yöntemleri kullanmak gerekir?

27 Eylül 2018 Perşembe 19:02
Sıkışan fermuarları açmak için ne yapmak gerekir?

Kullandığımız eşyaların, kıyafetlerimizin bir çoğunda fermuar bulunmaktadır. Kimi zaman fermuarı açmaya çalıştığımızda sıkışması nedeniyle açmakta güçlük çekeriz. Sizde bu yöntemleri deneyerek sıkışan fermuarları kolaylıkla açabilirsiniz.

İşte sıkışan fermuarı açmak için yapmanız gerekenler...

* Fermuarın açılırken zorlandığı kısımları sıradan,basit bir kurşun kalemle karalayın. Bu şekilde kalemle yeterince ilgili kısımları karalarsanız fermuarınız artık daha kolay açılıp kapanacak ve sıkışmayacaktır.

* Sıkışan kısımlara bir parça kuru sabun sürerseniz bu kısımları kayganlaştırmış olursunuz. Böylece kayganlaşan kısımlarda fermuarın açılması daha kolay olacaktır.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 19:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ter lekesinden bu yöntemlerle kurtulun!
    1. Ter lekesinden bu yöntemlerle kurtulun!
    2. Gözaltı morluklarına bu yöntemler ile..
    3. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    4. Sıkışan fermuarları açmak için ne..
    5. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    6. Armağan Oğuz Diriliş Ertuğrul’a mı..
    7. Anne adaylarına beslenme tavsiyeleri
    8. Sırtta ağrı oluşmasının nedenleri..
    9. Çocuklarda alerji belirtileri nelerdir?
    10. UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan..
    11. Bütün kulüpler anlaştı! Fikret Orman..
    12. Galatasaray 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi..
    13. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT)..
    14. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    15. Alman taraftarlardan itiraf: Alman..
    16. Foça'da otluk alandaki yangın sert..
    17. Ahmet Aydın İYİ Parti Antalya İl..
    18. İnşaatlardan 4 kamyon malzeme..
    19. İran'dan İsrail'e tehdit: Pişman..
    20. Tekirdağ'da korkunç olay! Arabasının..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız