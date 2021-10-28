Sıkıcık çorbası nereye ait? Sıkıcık çorbası tarifi
Sıkıcık çorbası gerekli malzemeler | Kütahya'ya ait lezzetlerden biri olan Sıkıcık çorbasının tarifi merak ediliyor. Peki, sıkıcık çorbası için hangi malzemeler gerekli? Sıkıcık çorbası nasıl yapılıyor? Sıkıcık çorbası tam ölçülü
Son dönemde pek çok kişi yöresel çorbaların tariflerini araştırıyor. Kütahya’ya ait lezzetlerden olan sıkıcık çorbasının tarifi merak konusu. Peki, sıkıcık çorbası için hangi malzemeler gerekli?
Sıkıcık çorbası nereye ait? Sıkıcık çorbası tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1 su bardağı tarhana
- 3 adet soğan
- Tereyağı
- Sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı salça
- Nane
- Karabiber
- Pul biber
Üzeri için:
- Sarımsaklı yoğurt
- Tereyağı
- Kırmızı toz biber
Sıkıcık çorbası nasıl yapılır?
Bir derin kasenin içerisine bulgur ve 2,5 bardak sıcak su ekleyin. Kasenin kapağını kapatın.
Bulgur suyunu çekince tarhana ve tuz ekleyin.
Bulguru iyice yoğurun ve misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
Soğanları doğrayın. Doğradığınız soğanları tereyağı ve sıvı yağını karıştırıp kavurun.
Salçayı ilave edin.
Tencereye 6-7 su bardağı sıcak su ve baharat ekleyin.
Su kaynayınca tencereye köfteleri atın.
Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Yağda kırmızı toz biberi kızdırın.
Servis aşamasında tabağına köfteden doldurun ve üzerine yoğurt ekleyin.
Son olarak tereyağını gezdirin.
Afiyet olsun.