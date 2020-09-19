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Ekonomi Şikayetvar
Ekonomi

Şikayetvar

Şikayetvar nedir? Şikayetvar nasıl çalışır? Şikayetvar.com’un sahibi kimdir? Şikayetvar sitesi işleyişi ve detaylarına dair ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:18:00 -
Şikayetvar

sikayetvar.com sitesi vatandaşların insanların satın aldıkları ürünleri, kargo işlemleri ve hizmetler hakkındaki şikâyetlerini iletebilmesine yardımcı olan, seslerini duyurma imkanı sunan web sitesidir.

Müşteri memnuniyeti pazarlamanın en önemli aşamasıdır. Satış yapılan ürünlerde müşteri memnuniyeti yakalanmazsa satışın sürekliliği olmayacaktır. sikaetvar.com sitesi müşteri memnuniyetlerinin geri bildirimi olması yönüyle önemli bir ihtiyacı sağlıyor. Alıcılar memnun kalmadığı hizmetleri bu web site üzerinden değerlendirerek daha sonra hizmet almayı düşünenlere ön ayak olmuş oluyorlar.

Şikayetvar’a şikayet nasıl yazılır?

Öncelikle sikayetvar.com adresine giriş yapın. Açılan sayfada karşınıza “şikayet yaz” seçeneği çıkmaktadır. Bu kısımdan görüşlerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz.

Şikayetvar’ın üye sayısı kaçtır?

sikayetvar.com’un bireysel üye sayısı güncel olarak 4.052.582 olmuştur. Ve toplam 7.716.329 adet şikayet yazılmıştır.

Şikayetvar'da şikayetler hemen yayınlanır mı?

sikayetvar’da yazılan şikayetler hemen yayına alınmamaktadır. Öncelikle hukuki redaktörlerden geçerek onay sürecine girer daha sonra yayınlanır. Bunun amacı haksız yere firmalara zarar verilmesinin önlenmesidir.

Şikayetvar'da şikayetler ne kadar sürede yayınlanır?

Aynı zamanda bekletme süresince varsa imla ve yazım yanlışları yine redaktörler tarafından düzenlendikten sonra yayına alınır.

sikayetvar.com’da yazılan bir şikayetin yayınlanma süresi 24 saati geçmemektedir.

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