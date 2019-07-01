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Şikayetler üzerine Erdoğan'dan flaş talimat!

Başkan Erdoğan, vatandaşlar tarafından gelen şikayetler üzerineAK Parti üst düzey yöneticileri, eski bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da dahil çakarlı araç kullanılmaması yönünde talimat verdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:32
Şikayetler üzerine Erdoğan'dan flaş talimat!

Vatandaşların devlet yöneticileri içi yol kesilmesi ve çakarlarla ilgili şikayeti artınca harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti üst düzey yöneticileri, eski bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da dahil çakarlı araç kullanılmamasını istedi.

Vatandaşın trafikte çakarlı araç ve yol kesme rahatsızlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, çakarlı araç kullanımı ve makam araçlarının rahat geçişi için yolların kesilmesi sebebiyle vatandaşın rahatsızlığı gündeme geldi. Kurmaylar, seçim çalışmalarında vatandaşlardan bu yönde şikayet ve tepki aldıklarını Erdoğan’a aktardı.

Konvoylar kısalacak

Bazı eski bakan ve milletvekillerinin araçlarında hala çakar lamba kullandığı yönündeki eleştiriler de toplantıda dile getirildi. Erdoğan’ın bundan sonra AK Parti kurmayları, belediye başkanları, eski bakan ve milletvekilleri dahil kimsenin çakarlı araç kullanmamasını istediği öğrenildi. Acil durumlar ve trafiğin yoğun olduğu zamanlar dışında yollar da kesilmeyecek. Devlet yöneticilerinin konvoyları da küçülecek.

İlk Erdoğan uyguladı

Konvoydaki araç kalabalığı heyette yer alan danışman ve diğer bürokratların kullanacağı toplu servis ile en aza indirilecek. Bu konuda kurmaylarına kesin talimat verdiği öğrenilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bir grup toplantısı çıkışında danışmanlarına “Havaalanına giderken arkamızda sayısız araç oluyor. Neden herkes ayrı araçlara biniyor? Herkes iki minibüste toplansın” diye uyarıda bulunmuştu. En son G-20 zirvesi için Japonya’ya giden Erdoğan’ın geçişinde Ankara-Esenboğa yolu trafiğe kapatılmadı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:32
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ÇAKAR

YORUM YAZ

  • Davut DoğrucuDavut Doğrucu34 dk önce
    ne hallere geldik konvoy unda yüzlerce araç ama rahatsız olan kendi.imam yapara cemaat neler yapmaz misali.ha gayret başkan .kendi yaptıklarından kendi rahatsız olmaya başladı.
  • ankaralıankaralı36 dk önce
    çok doğru bir karar
  • ümitümit58 dk önce
    Yavvv heee hee bu kaçıncı sönecek konvoy azalacak açıklaması güya tasarruf yapılacak yeni lüks araçda alınmayacaktı milletin aklıyla dalga geçin siz erken seçimde Erdoğan şak şak medya bunların hesabını kesecez
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Doğru karar nedir bu saçmalik.
  • AliAli1 sa önce
    Belediye başkanı ,rektör ve trafik magandasına kadar kullanmayan yok

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