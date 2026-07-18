  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MASAK'tan kara para ve terör finansmanına ağır darbe! Yeni dönem başlıyor İngiliz halkından İsrail'e finans darbesi! Okyanus ötesine acil yardım! Venezuela’da İHH yaraları sarıyor Bamya fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü: Kilosu 150 TL... Afyonkarahisar üretimle dikkat çekiyor Türkiye ile ABD arasında bilim köprüsü kurdu En çok savaş helikopterine sahip ülkeler güncellendi: Türkiye'nin sıralamadaki yeri herkesi şaşırttı Korkulan senaryo maalesef gerçek oldu: Binlerce robot bir anda sahaya sürüldü MASAK eylem planını hazırladı! Çember tamamen daralıyor: Hata yapan yanacak
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Tatilcilere sempatik sürpriz: Yavru yunusla deniz keyfi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tatilcilere sempatik sürpriz: Yavru yunusla deniz keyfi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denizde yüzen vatandaşlar, yanlarına kadar gelen yavru yunusun sürpriziyle keyifli anlar yaşadı

#1
Foto - Tatilcilere sempatik sürpriz: Yavru yunusla deniz keyfi

Şarköy sahilinde denize giren vatandaşların arasına giren yavru yunus, bir süre yüzerek adeta oyun oynadı. Yunusun insanlardan çekinmeden yüzenlere yaklaşması, sahilde bulunan vatandaşların ilgisini çekti.

#2
Foto - Tatilcilere sempatik sürpriz: Yavru yunusla deniz keyfi

Denizde bulunan vatandaşlar da bir süre onunla birlikte yüzdü. Kısa süre devam eden bu renkli anların ardından vatandaşlar yunusa yol vererek doğal yaşamına dönmesine imkan sağladı.

#3
Foto - Tatilcilere sempatik sürpriz: Yavru yunusla deniz keyfi

Yavru yunusun denizde oluşturduğu neşeli anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…
Gündem

3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 yeni dokunulmazlığın kaldırılması için dosya sunuldu. 6 CHP’li milletvekil..
İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!
Yerel

İzmir'de ne işi var? Kovun bu adamı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı v..
İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı
Gündem

İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerine yüzde 60 zam yapıldı. Zamla birlikte 5 bin lira olan aylık ücret 8 bin liraya yükseldi. ..
Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!
Ekonomi

Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde!

Hürmüz'ün ardından Babülmendep Boğazı'nın da risk altına girmesi, küresel ticaret ve enerji piyasalarına ilişkin endişeleri artırdı. Uzmanla..
'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog
Gündem

'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog

Merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazesine Savcı Sayan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği sözler damga vurdu. ..
15 Temmuz paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Nasuh Mahruki denen provokatör tutuklandı!
Gündem

15 Temmuz paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Nasuh Mahruki denen provokatör tutuklandı!

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili skandal paylaşımı sonrası gözaltına alınan CHP'li AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, "halkı kin ve düşmanlı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23