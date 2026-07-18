Tatilcilere sempatik sürpriz: Yavru yunusla deniz keyfi
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denizde yüzen vatandaşlar, yanlarına kadar gelen yavru yunusun sürpriziyle keyifli anlar yaşadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denizde yüzen vatandaşlar, yanlarına kadar gelen yavru yunusun sürpriziyle keyifli anlar yaşadı
Şarköy sahilinde denize giren vatandaşların arasına giren yavru yunus, bir süre yüzerek adeta oyun oynadı. Yunusun insanlardan çekinmeden yüzenlere yaklaşması, sahilde bulunan vatandaşların ilgisini çekti.
Denizde bulunan vatandaşlar da bir süre onunla birlikte yüzdü. Kısa süre devam eden bu renkli anların ardından vatandaşlar yunusa yol vererek doğal yaşamına dönmesine imkan sağladı.
Yavru yunusun denizde oluşturduğu neşeli anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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