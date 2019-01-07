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Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar

Sık idrara çıkma olayı hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen bir olaydır. Sık idrara çıkma neden olur? Olması gerekenden fazla idrara çıkmak sık idrar olarak tanımlanır ve böyle bir durumla karşılaşan kişi hiç vakit kaybetmeden uzman doktora başvurmalıdır. Sık idrara çıkma bazı hastalıkların da belirtisi olabilir. Peki Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar? Sık idrara çıkmayla ilgili nereden randevu alınmalı?

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:59
Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar

Sık idrara çıkma olayı hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen bir olaydır. Sık idrara çıkma neden olur? Olması gerekenden fazla idrara çıkmak sık idrar olarak tanımlanır ve böyle bir durumla karşılaşan kişi hiç vakit kaybetmeden uzman doktora başvurmalıdır. Sık idrara çıkma bazı hastalıkların da belirtisi olabilir. Peki Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar? Sık idrara çıkmayla ilgili nereden randevu alınmalı?

Sık idrara çıkma neden olur? Hastalığa yakalanan insanlar çareyi doktora gitmekte bulunur. Doktora gidip hastalığın şifasına aramak isteyen vandaşlar, MHRS online ya da ALO 182 telefonla oturdukları yere en yakın hastaneden randevu alır. Randevu alan vatandaşlar, hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu almak gerekir bilmelidir. Hiç bir insan yoktur ki hastalanmasın ya da hastalandığı zaman hastaneye başvurmasın. Hastaneye gidecek vatandaşlar gideceği hastaneyi ve hangi bölümden randevu alacağını iyi bilmelidir. Farklı alanlarda hizmet veren doktorlardan kafamıza göre randevu alamayız. Hastalığımız ne ise o hastalıkla ilgilenen bölüm ve doktordan randevu almamız lazım ki hastalığımıza doğru teşhis konsun. Hastalanan vatandaşın en çok araştırdığı hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Sık idrara çıkma sebepleri neler?

İdrar yolu yani kanalı böbrek ve mesaneyi birbirine bağlayan üretra, mesane ve borulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla buradan oluşan bir sıkıntı böbrekleri de etkilemektedir. Sık idrara çıkmak çoğunlukla hem erkek hem de kadında dönemsel ve idrar yolu enfeksiyonu ile olabiliyor 

Sık idrara çıkan hangi bölüme gitmeli?

Sık idrara çıkan vatadaşların akıllarına gelen ilk soru hangi doktordan ya da hangi bölümden randevu oluşturulacağıdır. Hastanelerin dahiliye veya üroloji bölümündeki bir uzman doktordan randevu alınarak kontrole gidilebilir. 

İşte Dahiliye bölümünü baktığı hastalıklar:

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide eksimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

Tansiyon

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:59
  1. Sık idrara çıkma hangi bölüm bakar
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