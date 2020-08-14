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Sağlık

Şık görünmek isterken gözünüzden olabilirsiniz

Sahte güneş gözlükleri, oldukça yaygın kullanılıyor. Ancak uzmanlar, sahte güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığına ciddi zararlar verdiğini, körlüğe yol açabildiğini belirterek uyarılarda bulunuyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-14 05:17:00 -
Şık görünmek isterken gözünüzden olabilirsiniz

Son zamanlarda kullanımı oldukça artan sahte güneş gözlükleri, göz sağlığına ciddi zararlar verebiliyor. Uzmanlar ise, sahte güneş gözlüğü kullanmanın körlüğe yol açabileceğini söyleyerek uyarılarda bulunuyor. Peki sahte güneş gözlükleri ne gibi zararlara yol açıyor? İşte sahte güneş gözlüklerinin 4 büyük zararı...

- Çeşitli göz hastalıklarına yol açabilir.

- Korneada kuruluk, kaşıntı, yanma, batma, ağrı ve kanlanma gibi şikayetlere sebep olur.

- Gözlerin beyaz kısmında kanlaşma ve göz kapağının çevresinde et oluşturur.

- Sahte güneş gözlüklerinin uzun süreli kullanılması halinde kişiler UV ışınlarına maruz kaldığından sarı nokta ve katarakt gibi körlüğe neden olan hastalıklar ortaya çıkarabilir.

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