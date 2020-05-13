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Siirt’te yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda yola tuzaklanmış halde bulunan 10 ve 20’şer kilogramlık uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:25:59 -
Siirt’te yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu

Siirt’in Pervari ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda yola tuzaklanmış halde bulunan 10 ve 20’şer kilogramlık uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış 10 ve 20’şer kilogramlık birbirine irtibatlı, uzaktan komutalı ve hareket sensörlü 2 el yapımı patlayıcının bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Yola tuzaklanan patlayıcılar, patlayıcı madde imha ve mayın el yapımı patlayıcı tespit imha timlerince kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

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