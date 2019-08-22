Siirt’te yılanın ısırdığı genç yaralandı Siirt’te bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt’te bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Gönülaldı köyünde meydana geldi. Bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı19 yaşındaki Bünyamin Batur yaralandı. Batur, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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