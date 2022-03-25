Siirt'te yaban hayvanları unutulmadı: Doğaya yem bıraktılar

Siirt'in Şirvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması ve yaban hayvanları ile insan çatışmasının önüne geçilmesi maksadıyla yaban hayatında Siirt İli Şirvan İlçesi Maden köyünde Eti Bakır Maden Ocağı İşletmesi çalışanları ile beraber 400 kg besi yemi, 200 kg pazar artığı, yemek artığı, ekmek ile yemleme çalışmaları yapıldı.

Yemleme çalışmalarıyla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken yaban hayvanları popülasyonun da desteklenmesi amaçlanıyor.

Siirt İl ve ilçelerinde yaşanan kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmaya zorlanan hayvanlar için 2 bin kilogram besi yemi, buğday, arpa, mısır, yemek artığı ve bin 500 kilogram pazar artığı, ekmek, bırakıldığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü şu bilgileri paylaştı:

Merkez İlçe olmak üzere Tillo, Şirvan, Pervari, Kurtalan, Eruh, Baykan ilçelerine ve köylerinin yüksek rakımlı bölgelerine yem bırakıldı. Yemleme yapılan alanlarda yaban hayvanlarının kolay avlanmasına neden olabileceğinden söz konusu alanlarda koruma çalışmalarına ağırlık verilmektedir."

Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. (İLKHA)