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Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara maske dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:10:29 -
Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara maske dağıttı

SİİRT (AA) - Siirt'te, Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından vatandaşlara maske dağıttı.

Vefa Sosyal Destek Grubundan 10 kişilik ekip, Güres Caddesi'nde vatandaşlara maske dağıttı, sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulundu.

Grup sorumlusu Mehmet Keskin, caddede bin maske dağıtıldığını belirtti.

İl genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik gıda yardımlarının da devam ettiğini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhbar hattına gelen tüm aramalar değerlendiriliyor. Vatandaşlarımızın, sosyal iletişim halinde bulunduğu meydan, sokak ve caddeler ile iş yerlerine maskesiz çıkmalarına yasak getirildi. Vatandaşlara mağdur olmamaları için maske dağıttık. Çalışmalarımız sürecek."

Gruptan Nedim Ayhan da Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Vatandaşlar da maske dağıtımından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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