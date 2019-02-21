0553 313 94 23

Siirt’te TUİK personelleri içme suyu ve atık su tesisini gezdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü çalışanları, Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı içme suyu arıtma tesisi ve atık su arıtma tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
Siirt’te TUİK personelleri içme suyu ve atık su tesisini gezdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü çalışanları, Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı içme suyu arıtma tesisi ve atık su arıtma tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürü Aydın Özev, tesisin işleyişi hakkında TÜİK personellerine içme suyu ve atık suların işleyişi hakkında bilgiler verdiklerini belirtti. Özev, "Su arıtma tesisi personelinin rehberliğinde gerçekleştirilen teknik gezide TÜİK personellerine, suyun hangi aşamalardan geçerek musluklarımıza ulaştığı konusunda bilgi sahibi oldular. Günlük 52 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip su arıtma tesisimizde durultucu ve filtre havuzları başında su arıtılması işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği anlattık" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağ evinde FETÖ toplantısı yaptıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi
    1. Bağ evinde FETÖ toplantısı yaptıkları..
    2. Bakan Soylu: "Jandarmaya bu yıl 27 bin..
    3. MHP'den açıklama: AK Parti'nin adayını..
    4. Afganistan'daki kuraklık ve..
    5. Kimliksiz vatandaşlar canlı yayında..
    6. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi..
    7. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    8. Paris Saint-Germain, Metehan Güçlü ile..
    9. Minik öğrenciler atık malzemelerden..
    10. Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
    11. "12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul..
    12. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    13. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    14. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    15. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    16. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    17. Borsa ilk yarıda yükseldi
    18. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    19. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    20. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    21. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    22. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    23. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    24. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    25. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    26. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    27. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    28. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    29. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    30. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı