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Aktüel

Siirt’te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:51:30 -
Siirt’te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesi Cevizlik köyü yolunda meydana geldi. Zekeriya S. yönetimindeki 34 PE 2231 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü Zekeriya S. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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