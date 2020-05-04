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Aktüel

Siirt’te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:55:52 -
Siirt’te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yanıkses köyü Çaçi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü Çaçi Dağı bölgesinde kaya bloğu arasına gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet el bombası, 1 adet kütüklük, 4 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 25 adet keskin nişancı tüfek mühimmatı ele geçirilmiştir. Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere el konulmuş, delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

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