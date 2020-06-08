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Yerel

Siirt’te tedavi edilen kerkenez kuşu doğaya salındı

Siirt’te bitkin ve yaralı bir şekilde bulunan kerkenez kuşu tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:08:18 -
Siirt’te tedavi edilen kerkenez kuşu doğaya salındı

Siirt’te bitkin ve yaralı bir şekilde bulunan kerkenez kuşu tedavi edildikten sonra tekrar doğaya salındı.


Siirt kent merkezinde bitkin ve yaralı halde yol kenarında bulunan kerkenez kuşunu gören vatandaşlar, hayvanı Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı kuşu tedavi etmek üzere koruma altına alan Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kanadından yaralanan ve kısa sürede tekrar uçabilir hale gelen hayvanı tedavisinin ardından tekrar doğaya saldı.

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