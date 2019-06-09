Siirt'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı
Siirt'te 'pat pat' adı verilen tarım aracı devrildi. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.09 Haziran 2019 Pazar 17:21
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Akdağ'ın kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracı, merkeze bağlı Meydandere köyü mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan sürücü Akdağ ile Sadık, Atike ve Hacer Zeyrek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ