Siirt’te sıcak asfalt çalışmaları başladı

Siirt İl Özel İdaresi, 2019 yılının ilk bitümlü sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Köy yollarının standardının arttırılıp daha rahat ve daha güvenli seyahat edilebilmesi için başlanan çalışmalar ile Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyünde 1,1 kilometre, Karasungur köyünde 4,1 kilometre, Güleçler köyünde 3,7 kilometre yol asfaltlama çalışmasına başlandı. Sağlıklı ve konforlu ulaşım hizmetleri doğrultusunda asfalt kaplama uygulamasına başlandığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, bu çalışmalarda yolların genişletme, alt ve üst yapı çalışmaları da yapılarak bu ayın sonunda tamamlanması planlandığını dile getirdi. Canpolat, “Bu çalışmalarda yolların genişletme, alt ve üst yapı çalışmaları da yapılarak bu ayın sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Kurum olarak diğer alanlarda çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.