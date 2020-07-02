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Aktüel

Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda havan mermisi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:23:29 -
Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonda havan mermisi bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait havan mermisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Kasımlı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma komando ve güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda, dere yatağında kayalıklara gizlenmiş havan mermisi ve bol miktarda yaşam malzemesi tespit edildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.

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