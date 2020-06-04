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Aktüel

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’e bağlı Gökçebağ belde kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaraya gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:12:47 -
Siirt’te PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’e bağlı Gökçebağ belde kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaraya gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Dut operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında mağara içerisinde 3 adet 30 kilogramlık bidon içerisinde kumanya, 2 adet 30 kilogramlık bidon içerisinde ekmek, 2 adet battaniye, 3 adet ışıldak, bir adet küçük güneş enerji paneli ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır" denildi.

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